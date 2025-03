Pi Network es un proyecto descentralizado de criptomonedas que permite a los usuarios minar Pi Coin (PI) a través de un teléfono inteligente en lugar de usar equipos de minería, lo cual es más efectivo en consumo de energía.

Este modelo reduce las barreras de entrada ya que se presenta como una alternativa más amigable para la adopción de criptomonedas que usan prueba de trabajo (Proof-of-Work (PoW)), como Bitcoin (BTC), Dogecoin (DOGE), o Litecoin (LTC), entre otras.

Pi Network fue fundado en 2019 por Nicolas Kokkalis y Chengdiao Fan, ambos graduados de Stanford, y Vincent McPhillip, quien también actuó como director ejecutivo, pero dejó el equipo debido a desacuerdos. Esto levantó una ola de especulación, dudas, y teorías sobre el motivo detrás de su salida, pero nada en concreto.

Este artículo explora Pi Network en profundidad para obtener una idea más clara de este proyecto, el cual ha generado controversia recientemente en la comunidad cripto debido a las decisiones erráticas por parte del equipo de desarrollo.

Como mencionamos anteriormente, Pi Network permite a los usuarios minar PI en sus teléfonos/dispositivos móviles. La app se puede descargar la aplicación bien sea en Google Play o en la App Store. Sin embargo, una vez descargada, los usuarios deben verificar su identidad a través del proceso Conoce a tu Cliente (del inglés «Know Your Customer» o KYC), el cual solicitará tu información personal.

Ahora bien, al momento de crear una cuenta, los nuevos usuarios notarán que Pi Network cuenta con un sistema de publicidad dentro de su ecosistema, lo cual es inusual para una aplicacion descentralizada.

La plataforma dispone de una red llamada Pi Ad Network donde los anunciantes pueden usar Pi para colocar anuncios en el entorno de la red. Esto confirma que la publicidad es uno de los métodos que emplea Pi Network para obtener ingresos.

Algunos usuarios han reportado publicidad falsa en la aplicación, la cual lleva a enlaces de phishing. Otros recomiendan desactivar la publicidad dentro de la configuración de la app. Sin embargo, esto es algo que debe hacerse constantemente, ya que Pi Network no controla la red de publicidad, sino una tercera entidad, lo cual ha causado frustración.

Pi Network basa su consenso en una versión modificada del Stellar Consensus Protocol (SCP) —sí, el mismo algoritmo que usa Stellar Network (XLM)— el cual, a su vez, se basa en el modelo de Federated Byzantine Agreement (FBA). Explicado de una forma más simple, el SCP de Pi Network depende de relaciones de confianza: cada nodo elige un conjunto de pares que considera confiables, conocidos como “quorum slice”, para validar transacciones, y a medida que varios de estos grupos se superponen, se forma un consenso global sin la necesidad de un gran poder computacional.

Estos grupos se denominan «Círculos de Seguridad» y constituyen el aporte distintivo de Pi a esta arquitectura. Estos agrupan a un pequeño número de usuarios en base en su confianza (generalmente de tres a cinco) que, en conjunto, contribuyen a la seguridad global de la red.

En Pi Network, estos círculos funcionan como participantes de bajo nivel que respaldan a nodos de mayor nivel (los cuales sí usan equipo de escritorio), responsables de la validación de transacciones. Básicamente, «la confianza» se distribuye entre miles de teléfonos y ordenadores, lo cual, según Pi Network, es su forma de preservar un nivel suficiente de descentralización y evitar puntos únicos de fallo.

La minería en Pi Network consiste en iniciar sesión en la aplicación móvil diariamente y pulsar un botón que confirma que el usuario está activo. Pi clasifica a los participantes en cuatro roles que ayudan a mantener y expandir la red:

Este mecanismo es diferente de las blockchains PoW, donde los mineros resuelven complejos acertijos criptográficos.

Al trasladar la carga desde el hardware hacia la participación de los usuarios, Pi pretende formar una amplia base de personas que aseguren colectivamente la red.

De acuerdo con el roadmap del proyecto, Pi Network comenzó con una fase Beta en 2019, seguida de una fase Testnet en 2020, en la que nodos distribuidos ayudaron a probar y pulir las operaciones de la red. En diciembre de 2021, Pi Network introdujo lo que llamó «Enclosed Mainnet», una cadena de bloques en vivo pero con actividad confinada dentro de la red.

El 20 de febrero de 2025, Pi dio el paso a su red abierta «Open Mainnet», eliminando esas restricciones internas y permitiendo el comercio externo. El suministro total de tokens Pi está limitado a 100 mil millones de monedas, de las cuales teóricamente el 80 % se reserva para la comunidad para recompensas de minería, crecimiento del ecosistema y liquidez, mientras que el 20 % restante se destina al equipo principal.

Tras el lanzamiento de su mainnet abierta, Pi Coin comenzó a cotizar en varios exchanges y alcanzó una capitalización de mercado de aproximadamente USD 12 mil millones el 12 de marzo de 2025, ubicándose así entre las principales criptomonedas por capitalización de mercado.

Hoy (14 de marzo de 2025) marca la fecha límite final para el KYC de Pi Network, con la plataforma enfatizando a sus usuarios que deben completar la verificación para migrar sus Pi coins a la mainnet o arriesgarse a perder la mayoría de sus tokens acumulados.

Esta advertencia crítica en torno al KYC ejerció una gran presión sobre los usuarios para cumplir con los requisitos de verificación. Y es que el proceso de KYC en sí mismo ha sido problemático:

Muchos usuarios y analistas han expresado sus preocupaciones sobre Pi Network, especialmente debido a recientes denuncias sobre métricas infladas, una infraestructura de nodos reducida y un grado de centralización mayor de lo que la plataforma alardea.

Aunque Pi Network comenzó a cotizar en diversos exchanges en febrero de 2025, las dudas sobre su legitimidad y estabilidad a largo plazo persisten, y cada vez son más fuertes.

Uno de los principales focos de controversia es el número de usuarios que el proyecto declara: sostiene que cuenta con 60 millones de usuarios en todo el mundo, pero la participación real en los exploradores de datos de la blockchain reflejaban otra realidad, al mostrar que solo alrededor de 20,000 billeteras están activas a diario, lo cual representa apenas un 0.22 % del total de usuarios que la plataforma afirma tener.

En su pico de actividad en enero de 2025, Pi Network llegó a tener 42,136 billeteras activas en la escala diaria. Además, de esos supuestos 60 millones de usuarios, solo 11 millones han completado la migración a la mainnet, de acuerdo con datos de ExplorePI.

Esta diferencia entre las cifras oficiales y la actividad real on-chain es preocupante, y los analistas no tardaron en cuestionar el verdadero alcance de la adopción de Pi Network.

Bueno, las críticas y preocupaciones sobre Pi Network no terminaron ahí. Otro aspecto a investigar es la concentración de tokens PI en las manos del equipo de desarrollo.

Los investigadores han señalado que el equipo principal de Pi Network posee alrededor de 82.8 mil millones de Pi Coins, equivalentes al 82 % del total de 100 mil millones de monedas. Está de más explicar por qué esta fuerte concentración del suministro es incompatible con los principios de gobernanza descentralizada.

Asimismo, los críticos asocian el modelo de expansión basado en referidos con una estructura más cercana a un modelo de marketing multinivel, el cual, muchas veces, termina tildándose más hacia los esquemas Ponzi que una práctica legítima.

Esto es otro punto que los analistas han señalado, que Pi Network parece más un esquema Ponzi más que a una red descentralizada, ya que prioriza el número de registros por encima de la participación significativa de sus usuarios.

Otra gran preocupación se centra en la limitada infraestructura de validadores y nodos de Pi Network que debilita su inflada pretensión de descentralización. De acuerdo con PiScan, la red opera con apenas 43 nodos y tres validadores globalmente, un contraste notable con blockchains más consolidadas, las cuales tienen miles (y decenas de miles) de nodos y validadores.

Este reducido número de validadores, comparado con los 60 millones de usuario, levanta más sospechas, pero también puede sugerir un riesgo de colusión o manipulación porque mientras menos nodos verifiquen las transacciones, más fácil resulta que un grupo reducido ejerza una influencia desproporcionada.

Pi Network también enfrenta cuestionamientos por su elevada tasa de inflación, que, según algunos analistas, podría socavar el valor de la moneda a largo plazo. Entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, su suministro creció un 106.6 %.

En los siguientes tres meses, la oferta aumentó otro 36.61 %, llevando la expansión aún más arriba para enero de 2025. Los analistas calculan entonces que la inflación diaria de Pi ronda el 0.634 % y su tasa anual llega a un 231.41 %.

En comparación, la inflación anual de Bitcoin apenas se acerca al 0.8 %. En resumen, la duda radica en si Pi podrá gestionar esta rápida expansión de la oferta de manera que conserve su valor a largo plazo.

Pi Network promueve la función de «tocar para minar» en teléfonos inteligentes.

Pero los críticos sostienen que simplemente pulsar un botón en la aplicación no equivale a minar en el sentido criptográfico estricto, ya que la minería tradicional en algoritmos PoW implica un cálculo que asegura la red, mientras que la validación real de Pi se lleva a cabo mediante el consensus de la red Stellar, el cual es controlado por un número reducido de nodos en lugar de los usuarios comunes.

Para algunos, esto convierte a la «minería» móvil de Pi en poco más que un sistema de distribución de tokens preminados, en lugar de un proceso de seguridad verdaderamente descentralizado.

Ben Zhou, el director ejecutivo de Bybit, calificó públicamente a Pi Network de estafa, recordando a sus seguidores que los funcionarios chinos clasificaron a la plataforma como un esquema piramidal.

Pi Network se defendió de estas acusaciones, estableciendo que:

«Pi Network no está afiliada, no autorizó y no participó en ninguna actividad relacionada con la advertencia policial, y Pi Network no ha sido contactada por ningún departamento de policía en China con respecto a este incidente. Pi condena enérgicamente cualquier presunta actividad por parte de cualquier actor malintencionado».