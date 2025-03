Resumen rápido:

Los analistas confían en la capacidad de XRP para mantenerse por encima de niveles clave de ruptura, con algunos pronosticando un posible repunte hacia los USD 9.

Aunque la mayoría de las previsiones siguen siendo optimistas, las métricas on-chain reflejan un descenso en la actividad de usuarios, lo que podría frenar su impulso.

XRP muestra una «gran señal de fuerza»

Las últimas semanas han sido bastante agitadas para el mercado de criptomonedas debido a la gran ola de volatilidad. La moneda nativa de la XRP Ledger, XRP, no fue la excepción.

El 11 de marzo, XRP llegó a un mínimo local por debajo de USD 2, y repuntando luego hasta los USD 2.28 actuales según datos de CoinGecko, lo que representa un aumento del 3.5% en la última jornada.

Según algunos analistas, el token aún no ha mostrado todo su potencial en este ciclo. El usuario de X, Crypto General, comentó recientemente a sus más de 230,000 seguidores en la plataforma social que XRP se ha mantenido por encima del nivel de ruptura de USD 0.94, describiendo esto como «una gran señal de fuerza».

También observó que el precio ha vuelto a probar los niveles de soporte y parece listo para moverse al alza.

«Mi objetivo a corto plazo sería alrededor de USD 9. Pero, en general, soy aún más optimista. Siendo un proyecto estadounidense y considerando que la SEC ha retirado o pausado varios casos, es probable que experimente un fuerte impulso», afirmó.

Cabe recordar que la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC por sus siglas en inglés) desestimó múltiples demandas contra empresas cripto. Aunque la disputa con Ripple aún no ha concluido, algunos expertos sugieren que podría haber una resolución en las próximas semanas.

El analista CRYPTOWZRD también compartió su opinión, aunque con un pronóstico menos alcista. Señaló que XRP cerró su última vela diaria de manera ligeramente optimista, ya que en la gráfica de XRP/BTC, el token también subió.

«Deberíamos ver más movimiento alcista de XRP/BTC, lo que ayudaría a XRP a registrar un impulso hacia la resistencia de USD 2.80, teniendo a USD 2.05 como principal soporte», añadió.

Traders, cuidado con esta señal

Sin embargo, el popular trader en X, Ali Martinez, no se mostró tan optimista sobre el desempeño de XRP, al menos no a corto plazo. Advirtió a los inversores que la señal TD Sequential en el gráfico de 4 horas mostró una indicación de venta, así que no es ilógico asumir una potencial venta del activo para así tomar ganancias.

Además, varias métricas on-chain relacionadas con XRP han disminuido en las últimas 24 horas, incluyendo el número de pagos de una cuenta a otra, el número de cuentas activas, la cantidad de transacciones ejecutadas, entre otros indicadores.

