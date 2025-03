El precio de DOGE se disparó más del 7% en las últimas 24 horas y sigue en verde a pesar de una leve corrección.

Uno de los motivos de este repunte podría atribuirse al establecimiento de «The Official Dogecoin Reserve» por parte de una entidad relacionada con la meme coin original.

En febrero, House of Doge firmó una alianza de cinco años con la Dogecoin Foundation para convertirse en su socio oficial de comercialización.

Según House of Doge, el objetivo principal es convertir a la mayor meme coin en una «moneda descentralizada ampliamente aceptada para transacciones cotidianas».

Ambas entidades anunciaron conjuntamente la creación de una Reserva Oficial de Dogecoin y compraron 10 millones de DOGE para fortalecer esta nueva iniciativa.

Aunque la cantidad de DOGE adquirida por la Reserva Oficial de Dogecoin es relativamente pequeña en términos de valor en dólares, ayuda a reafirmar el estatus de liderazgo de la meme coin dentro de su nicho y sirve de ejemplo para que otros participantes del mercado sigan la misma línea.

Michael Galloro, miembro electo de la junta de House of Doge, afirmó:

Ali Martinez describió el repunte en el precio de DOGE y señaló que podría llevar a otro aumento del 16% si el activo rompe su triángulo formado durante varias semanas.

#Dogecoin $DOGE is breaking out of a triangle, which can result in a 16% upswing! pic.twitter.com/25flXRvfcQ

— Ali (@ali_charts) March 24, 2025