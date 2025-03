Resumen rápido:

Bitcoin (BTC) lidera en ganancias diarias, ya que su precio subió a USD 87,000 por primera vez desde la mañana del jueves, justo cuando fue rechazado en USD 87,500 y se desplomó por varios miles de dólares.

Sin embargo, muchas altcoins con una gran capitalización de mercado pudieron superar ese desempeño, registrando incrementos notables. Por ejemplo, Avalanche (AVAX) es la que más se destacó con un repunte del 11 %, lo cual la llevó a superar los USD 21.

LINK, SOL, HBAR y SUI siguen la misma tendencia.

En contraste, TRX y PI se encuentran nadando en un baño de sangre con pérdidas del 4,5 % y del 6 %, respectivamente. La situación del token de Pi Network es bastante perturbadora, ya que ha perdido más del 30% de su valor en la última semana y casi un 70 % desde su máximo histórico registrado el 26 de febrero.

La caída de hoy se produce a pesar de un reciente anuncio de asociación que podría mejorar la transparencia del protocolo, y de dos señales que sugieren una posible reversión de la tendencia.

Sin embargo, Pi News, el medio oficial de Pi Network en X, informó de algo preocupante. Su última publicación del domingo indicó que el número de tokens PI depositados en exchanges centralizados alcanzó un récord de 330 millones de monedas.

Esto es preocupante debido a que la presencia de tantos tokens en plataformas de trading suele señalar un futuro bajista a corto plazo para el activo, ya que pone a los tokens a la mano de los vendedores.

Aun así, el equipo se mantiene optimista y afirma:

330M of $PI deposited in CEX has reached a record high.

Currently, the $PI price remains in the $1 range.

Perhaps by participating in the construction of the Pi ecosystem, the price of Pi will reach a new high.#PiNetwork pic.twitter.com/XfrTFatGRz

— Pi News (@PiNewsMedia) March 23, 2025