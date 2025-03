Resumen rápido

Después de años de desarrollo y retrasos (y mucha controversia), la Open Network Pi Network y su moneda nativa salieron al público el 20 de febrero.

Debido a su gran tamaño de comunidad, el activo PI despertó mucho interés entre los inversionistas, registrando fuertes fluctuaciones de precio durante varios días. Incluso parecía que los alcistas estaban a cargo a finales de febrero, ya que PI se disparó hasta USD 3 para marcar un máximo histórico.

Pero, desde entonces, todo ha ido cuesta abajo.

Más temprano hoy (26 de marzo), el activo se desplomó hasta USD 0.7, marcando un mínimo valor mensual. Esto significa que su valoración ha disminuido en más de un 72 % desde su pico registrado hace menos de un mes.

Además, durante su máximo, PI se acercó a estar entre las 10 altcoins más grandes por capitalización, pero ahora lucha por mantenerse en el top 30. Para más colmo, en las últimas dos semanas el activo ha caído más del 52%.

Los analistas y traders en X (anteriormente Twitter) no ven muchas esperanzas para los movimientos de precio a corto plazo de PI. Por ejemplo, el popular influencer y trader MOON JEFF comentó a sus seguidores que el activo podría caer hasta USD 0.6, ya que ese es el único soporte que queda. Sin embargo, advirtió que podría rebotar desde ese nivel y dispararse hasta nuevos máximos de USD 5.

Andrew Griffiths fue un poco más optimista, prediciendo una caída a solo USD 0.75, aunque esa esperanza ya se perdió. Aún así, cree que esto podría convertirse en una verdadera oportunidad de compra debido a la formación de un patrón de cuña descendente.

Pi News, un canal de X vinculado a Pi Network, ha estado publicando actualizaciones sobre los desarrollos y asociaciones del proyecto.

Recientemente, informó sobre los movimientos de precio de PI y señaló que podría repuntar, pero que es necesario que la comunidad «participe en la construcción del ecosistema PI».

Mientras algunos usuarios interpretaron esta declaración como una señal de esperanza, otros la vieron como un acto de desesperación.

