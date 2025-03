Resumen rápido:

Menos de una semana después de su lanzamiento oficial el 20 de febrero, PI se disparó a un nuevo máximo histórico de USD 3 el 26 de febrero. Sin embargo, ese impulso se disipó rápidamente y el activo se desplomó de forma contundente.

Durante el mes siguiente, PI cayó más del 70 % y se situó por debajo de USD 0,75, lo que muchos analistas señalaron como una zona de soporte importante que podría conducir a una reversión del precio.

Hasta el momento, esto parece haberse cumplido, ya que PI ha subido más del 14 % desde ese mínimo local. Solo en términos diarios, el activo ha aumentado un 4,1 %, según datos de CoinGecko.

Aunque un 4% puede parecer poco, especialmente considerando el desplome general del último mes, es particularmente impresionante dado que casi todo el mercado cripto está en rojo hoy. BTC ha caído por debajo de USD 86.000 nuevamente, mientras que altcoins como DOGE, LINK, SHIB, DOT, APT y también ICP han bajado más del 5 %.

La comunidad de PI elogió la reversión del precio y algunos proyectaron un repunte inmediato hasta USD 1,2. Otros destacaron el aumento en el volumen de trading, que podría considerarse una buena señal en un entorno de baja actividad en el mercado general.

Quizás lo más optimista respecto a los movimientos de precio de PI es que los depósitos en intercambios de criptomonedas se han ralentizado a aproximadamente un millón, en comparación con las cifras masivas registradas durante el último mes.

En un momento dado, se transfirieron más de 300 millones de PI a exchanges centralizados, lo que aumentaba la presión bajista, ya que pone los tokens en disposición de los vendedores en cualquier momento.

$PI exchanges deposits are finally slowing down.

In the last 24 hours only 1M $PI was deposited.

The biggest transfer was exchanges to exchange (Bitget to GATE)

If the trend continues we will see the exchange supply start to reduce and eventually pump the price.#PiNetwork pic.twitter.com/CbWAHDs9om

— MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) March 27, 2025