Resumen rápido:

El mercado de criptomonedas ha experimentado una notable volatilidad en el último mes, con numerosos activos digitales líderes registrando importantes caídas. Entre los más afectados se encuentra PI, el token nativo del controvertido proyecto Pi Network.

Hace apenas unas horas, su precio cayó por debajo de USD 0,70, lo que representa una disminución diaria del 11 % y un desplome del 70 % en los últimos 30 días.

Esta caída en picado ha generado frustración en la comunidad, y algunos participantes de la industria critican al equipo del proyecto, proponiendo estrategias para impulsar la recuperación del precio.

Un seguidor del proyecto con más de 130.000 seguidores en X (anteriormente Twitter) opinó que «Pi Network está probablemente en la situación más difícil desde que comenzó el proyecto en 2019». Sostiene que el Pi Network Core Team (PCT) no está preparado para la cantidad de trabajo, responsabilidad y tareas que implica una Open Mainnet.

«Por eso sus anuncios están totalmente fuera de lugar, no representan la situación real, las nuevas características no funcionan como se esperaba y la comunidad se siente defraudada», añadió.

El usuario también sugirió que el equipo de Pi Network necesita contratar a más personal, descentralizar el token nativo y otorgar a los desarrolladores mayor libertad para crear en la red «como deseen».

Otro factor esencial que podría incidir positivamente en la cotización de PI es el apoyo adicional de los principales intercambios de criptomonedas. En las últimas semanas han aumentado los rumores de que Binance podría habilitar servicios de trading con el activo.

La compañía llevó a cabo una votación el mes pasado para saber si sus usuarios deseaban ver el listado de PI en la plataforma. Más del 86 % de los votantes eligieron la opción «sí», pero el exchange permanece en silencio al respecto.

Entre las plataformas de trading reconocidas que ya han adoptado PI se incluyen Bitget, Gate.io, OKX, MEXC Global, CoinEx y otras más.

No hace mucho, el usuario de X MOON JEFF predijo que el precio de PI podría seguir cayendo hasta situarse en torno a USD 0,60, a lo que calificó como «el único soporte que queda». Sin embargo, el analista anticipa un fuerte repunte hacia un nuevo máximo histórico de USD 5 en caso de que dicho fondo se alcance.

Recientemente, MOON JEFF instó a comprar PI en la franja de USD 0,50–0,60, describiéndola como la «zona de acumulación».

Buy $PI at $0.5-0.6 range.

Many people have their orders around the range ready to buy.

This will be the $PI accumulation zone. .

If you have coins don't sell cheap. #PiNetwork pic.twitter.com/RAfGv5DK4O

— MOON JEFF 🪐 (@CRYPTOAD00) March 31, 2025