Resumen rápido:

Las ballenas, aquellos grandes inversionistas con la capacidad de mover grandes cantidades de activos, son fundamentales en la industria de las criptomonedas, ya que pueden influir en los precios según su comportamiento. Las grandes compras suelen generar futuras alzas, y viceversa.

En el caso de LINK y ADA, estos inversionistas acumularon activos en gran medida tras las elecciones en EE. UU. a principios de noviembre, y antes de la investidura de Trump a mediados de enero. Sus compras consecutivas lograron que LINK superara los USD 30 por primera vez en más de tres años, mientras que el pico de ADA en este ciclo llegó a más de USD 1,3.

Sin embargo, ambos récords multianuales se alcanzaron en diciembre. Desde entonces, tanto estas criptomonedas, así como la mayor parte del mercado, han estado en caída libre: ADA ha perdido aproximadamente un 50 % y se sitúa ahora en USD 0,66, mientras que LINK ha caído un 57 % hasta USD 13.

Estas caídas podrían estar vinculadas nuevamente al cambio de actitud de las ballenas. En el caso de LINK, estas descargaron más de 170 millones de tokens en menos de un mes, lo que equivale a un impresionante valor de USD 2,2 mil millones, según los precios actuales.

Whales sold over 170 million #Chainlink $LINK in the last three weeks! pic.twitter.com/r8FnAlOuMS

— Ali (@ali_charts) April 4, 2025