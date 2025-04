Varios de los canales más grandes de X dedicados a Pi Network han reportado anuncios clave y actualizaciones recientes, en medio de la fuerte volatilidad del token PI y sus esfuerzos por recuperarse.

Uno de los canales más activos, Pi News, destacó una integración relevante para el token nativo del protocolo: Chainlink —la red de oráculos blockchain más reconocida del ecosistema cripto— añadió a Pi Network en su conjunto de 22 nuevos flujos de datos.

Según el equipo de Pi News, esta incorporación representa «un gran salto» para la integración del activo dentro del ecosistema cripto más amplio.

🚨 BREAKING: Chainlink just added #PiNetwork to its 22 new Data Streams! 🔗

⚡️ This marks a HUGE leap for Pi’s integration into the broader crypto ecosystem. Real-time, reliable data = next-level utility 🔥 pic.twitter.com/nF7Aohsb7r

— Pi News (@PiNewsMedia) April 13, 2025