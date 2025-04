Solana ha registrado varios hitos relevantes en los últimos días, mientras su token nativo (SOL) mostró una sólida recuperación. A continuación, un repaso de los principales acontecimientos.

A comienzos de esta semana, Eric Balchunas —analista senior de ETFs en Bloomberg— reveló que la Comisión de Valores de Ontario (OSC) aprobó varios fondos cotizados al contado (spot ETFs) de Solana. Estos serán los primeros productos de este tipo lanzados en Canadá, y su fecha de estreno está prevista para el 16 de abril.

Los emisores incluyen a Purpose Investments, Evolve ETFs, CI Global Asset Management y 3iQ.

Los nuevos ETFs invertirán en tenencias físicas de SOL a largo plazo, aunque seguirán diferentes índices. Además, participarán en actividades de staking para generar recompensas.

Mientras tanto, algunas entidades reconocidas han solicitado lanzar ETFs de SOL en Estados Unidos. La lista incluye a VanEck, Grayscale, 21Shares, Canary Capital y otros. Según datos de Polymarket, las probabilidades de aprobación antes de finales de 2025 rondan el 82 %.

OpenSea, el principal mercado descentralizado para NFTs, habilitó recientemente el comercio de tokens Solana en OS2 (siglas de OpenSea 2.0, la nueva versión de su plataforma).

Solana token trading is now live on OS2 for some closed beta users & will be rolling out to more in the coming weeks.

This is a big milestone in our multi-chain journey. Solana has some of the most passionate users and builders in web3.

Coins first, NFTs coming later. Most… pic.twitter.com/Bj1Tka98Le

— OpenSea (@opensea) April 14, 2025