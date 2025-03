A continuación se resumen las noticias más importantes sobre Ripple (XRP) en las últimas 48 horas.

Como reportó CryptoPotato recientemente, Ripple minó 15 % del suministro total de RLUSD (aproximadamente 25 millones de monedas) en una sola sentada, lo cual expandió el suministro circulante de la moneda estable a alrededor de 170 millones de tokens. La gran mayoría de estos siguen operando en Ethereum (ETH) y no en la red descentralizada de XRP Ledger (XRPL).

Esta medida no afectó el precio de XRP, que se mantuvo prácticamente estable durante los días anteriores, registrándose un pequeño aumento de aproximadamente 1,6 %, en línea con el resto del mercado.

El 17 de marzo fue un buen día para el XRP Ledger, que procesó un número considerable de pagos —1,7 millones, para ser precisos. Este número ha descendido a alrededor de 900 mil al momento de redactar este artículo, pero sigue siendo significativo.

El volumen de pagos evidencia la utilidad del XRPL, algo crítico para su desarrollo futuro, ya que demuestra que el ledger se usa de manera activa y regular.

Especulaciones sobre la demanda Ripple vs. SEC Sin duda, el resultado de la demanda entre Ripple y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. impactará el precio de XRP y el mercado en general.

Cada vez crece la especulación de que Paul Atkins se convertirá en el próximo presidente de la agencia, y los defensores de XRP creen que esto podría ser el empujón final para resolver la demanda de forma favorable.

El abogado Fred Rispoli, quien comenta frecuentemente sobre el enfrentamiento legal entre ambas partes, considera que la demanda se resolverá antes del 16 de abril, fecha asociada a la presentación programada del escrito de apelación.

Volviendo al precio de XRP, Ali Martinez, un popular analista de criptomonedas, ha ofrecido su pronóstico para la trayectoria futura del activo. Martinez opina que, en la actualidad, XRP está «probando las aguas».

Sin embargo, advierte que hay un nivel crítico que debe mantenerse para evitar una caída que podría llevar el precio hasta USD 1,6.

$XRP testing the waters! Below $2, a gap with no significant support could pull it to $1.60. pic.twitter.com/m85sXJGVCr

— Ali (@ali_charts) March 18, 2025