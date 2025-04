Pi Network es uno de los proyectos de criptomonedas más populares, generando tanto controversia como abundantes debates en línea.

Tras haber lanzado su red principal hace poco tiempo, el equipo desafió algunas de las expectativas negativas y su token se encuentra actualmente consolidado entre las 100 principales criptomonedas por capitalización de mercado.

Sin embargo, muchos siguen siendo escépticos. A continuación, examinamos algunos de los desarrollos, actualizaciones, noticias y comentarios más recientes de participantes influyentes de la industria en relación con Pi Network.

En febrero, antes de que la red principal de Pi Network se pusiera en marcha, el CEO de uno de los exchanges de criptomonedas más grandes – Bybit – Ben Zhou, afirmó en una publicación en X que el proyecto era una estafa, citando informes policiales de 2023 emitidos por las autoridades chinas que lo describían como tal. Además, explicó que el exchange no listaría su token nativo, la Pi coin.

Sin embargo, según un informe reciente de The Defiant, un portavoz de Pi Network desmintió esas acusaciones y sostuvo que el proyecto no presenta ninguna de las características propias de un esquema de mercadeo multinivel (también conocido como piramidal). Al parecer, en lugar de contar con múltiples niveles en su programa de referidos, Pi Network solo dispone de uno:

«Si la Persona A refiere a la Persona B, y la Persona B luego refiere a la Persona C, la Persona A y la Persona C no tienen ninguna relación y no reciben ningún bono de minería como resultado de esa referencia», explicó el portavoz.