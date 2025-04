No es común ver como miles de millones de dólares en capitalización de mercado desaparecen en cuestión de horas.

Eso fue exactamente lo que ocurrió con Mantra (OM). El protocolo, considerado hasta hace poco como uno de los proyectos RWA más prometedores de 2025, sufrió un colapso masivo que eliminó el 90 % de su valor de mercado en menos de una hora.

El precio de OM cayó de más de USD 6 a menos de USD 1 en cuestión de minutos, mientras que las liquidaciones superaron los USD 70 millones, según datos de Coinglass.

Al respecto, se pronunció JP Mullin, cofundador y CEO del protocolo, quien explicó:

Sherpas, OMies, and broader crypto community,

First off, the team and I greatly appreciate the support that we have received over the past several hours, which we believe is a testament to the strong support MANTRA has among its investors and community.

We have determined that…

— JP Mullin (🕉, 🏘️) (@jp_mullin888) April 13, 2025