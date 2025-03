Resumen rápido:

Los movimientos de precio de XRP en las últimas semanas han resultado bastante poco impresionantes, salvo por unos breves picos tras el anuncio de Brad Garlinghouse a mediados de marzo y cuando Trump mencionó que podría incluirse en la reserva cripto estratégica de Estados Unidos.

Actualmente, XRP se encuentra en USD 2.25 tras una caída diaria del 4 %. Esto se sitúa muy lejos del pico local de USD 3.4 alcanzado a mediados de enero, antes de la toma de posesión de Trump, cuando la criptomoneda estuvo apenas un 1 % por debajo de romper su máximo histórico de 2018.

A pesar del hype, los cambios regulatorios, la conclusión del litigio con la SEC y todo lo demás, XRP no solo ha fallado en mantenerse por encima de USD 3, sino que además ha perdido su posición como el tercer activo digital más grande frente a USDT de Tether. Con su precio ahora un 33 % inferior al máximo de este ciclo, Ali Martinez expuso lo que debe suceder para que XRP reinicie su carrera alcista.

Para invalidar el actual patrón de «cabeza y hombros», el token transfronterizo de Ripple necesita superar USD 3, lo cual parece un objetivo lejano en este momento.

If $XRP can break above $3, it would invalidate the current head-and-shoulders pattern, potentially flipping the outlook bullish. pic.twitter.com/B6mrtXm1TS

— Ali (@ali_charts) March 28, 2025