Pareciera que todo el mundo quiere deshacerse de Ethereum, y es que el panorama actual de ETH está lejos de ser alentador, y no solo por el comportamiento de su precio.

Uno de los datos más inquietantes es que varios actores relevantes están deshaciéndose de sus tenencias.

Galaxy Digital —el vehículo de inversión liderado por Mike Novogratz y uno de los grandes nombres en el ecosistema ETH— parece estar vendiendo parte de sus posiciones, tras haber realizado varias transferencias hacia exchanges centralizados como Binance y Coinbase.

Según Lookonchain, Galaxy ha depositado ETH por un valor de USD 80 millones en estas plataformas solo en los últimos cinco días.

Galaxy Digital deposited 49,681 $ETH ($79.37M) into #Binance and #Coinbase in the past 5 days. https://t.co/owM3zRHpAx pic.twitter.com/S12BGwsSCH

A esto se suma una señal aún más preocupante: las ballenas de Ethereum también se están sumando a la ola vendedora. El analista Ali Martinez indicó que estos grandes actores del mercado han liquidado 143.000 ETH —equivalente a aproximadamente USD 230 millones a precios actuales— en el transcurso de una semana.

El panorama de los ETF de Ethereum en EE. UU. tampoco ayuda. En abril, solo uno de los días de trading registró entradas (USD 2,1 millones el 4 de abril), mientras que el resto fueron jornadas en rojo.

En total, 34 de los últimos 40 días vieron salidas netas de capital, con casi USD 1.000 millones retirados en ese período.

Y no son solo las instituciones y ballenas: incluso pequeños inversores están capitulando. Lookonchain reportó el caso de una billetera que mantuvo ETH durante 11 meses y terminó vendiendo con una pérdida de USD 2,6 millones, es decir, un 58,6 % abajo.

ETH alcanzó un máximo cíclico de poco más de USD 4.000, pero no logró consolidarse allí a pesar de varios intentos. Desde el último intento en diciembre, el precio ha estado en una trayectoria descendente. La caída se intensificó la semana pasada, cuando ETH tocó un mínimo de dos años en torno a los USD 1.400.

A partir de ahí, logró rebotar ligeramente, pero si pierde ese soporte crítico, el próximo objetivo bajista podría estar cerca de los USD 1.100.

$1,528.50 is a key support level for #Ethereum, where 2.61 million addresses accumulated over 4.82 million $ETH, as shown by on-chain data from @intotheblock. pic.twitter.com/HRnfADqqcR

— Ali (@ali_charts) April 16, 2025