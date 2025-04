Ethereum (ETH), al igual que muchas otras criptomonedas, ha estado experimentando una fuerte caída en los últimos meses, con su precio bajando más del 20 % en 30 días. Sin embargo, algunos participantes de la industria no se inmutan ante esta corrección y la ven como la oportunidad perfecta para comprar.

El usuario de X, Doctor Profit, compartió con sus casi 400.000 seguidores que aumentó su exposición al activo cuando se cotizaba a USD 1.800, calificando las condiciones actuales de «un regalo para el largo plazo». El trader reveló que utilizó el 10 % de su efectivo disponible para la compra y reservó el 90 % restante «para agregar más en los próximos días».

Aunque pueda parecer aterrador, algunos inversionistas de renombre han recomendado este tipo de acciones en tiempos de miedo. El famoso multimillonario Warren Buffett dijo alguna vez:

Poco después de anunciar su compra de ETH, Doctor Profit indicó que el precio de la criptomoneda se encuentra en un soporte histórico alrededor de USD 1.800.

Es importante señalar que, pocas horas después de la publicación mencionada, ETH cayó por debajo de ese nivel y actualmente se cotiza alrededor de USD 1.770. Por su parte, el mercado cripto en general experimentó otro retroceso tras la reacción de China a los últimos aranceles comerciales de Donald Trump.

🚨 Full-scale tariff war?

China hits ALL U.S. imports with 34% tariffs.

Nasdaq 100 futures nosedive 600+ points. Crypto felt it too. pic.twitter.com/l9eDJffZlu

