La “demanda aparente” de Bitcoin ha pasado de negativa a positiva por primera vez en lo que va del año, una señal que apunta a una creciente acumulación por parte de los inversores.

Con la criptomoneda rondando los USD 86.000 y su dominio de mercado superando el 60 %, algunos analistas debaten si este cambio marca el inicio de un nuevo impulso hacia máximos históricos.

Tras semanas de movimientos erráticos y sesgo bajista, BTC revirtió su “demanda aparente”, una métrica desarrollada por CryptoQuant que mide la diferencia neta de 30 días entre los flujos de entrada y salida en exchanges.

Este indicador había estado en terreno negativo durante meses, pero su retorno a valores positivos llevó al analista de YouTube Crypto Rover a describirlo como una señal «alcista». Históricamente, esta reversión ha anticipado fuertes tendencias de acumulación, como ocurrió en el rally de 2020-2021 que llevó a Bitcoin hasta los USD 67.000.

El momento del giro es aún más relevante considerando el contexto macroeconómico actual. Analistas apuntan a las preocupaciones inflacionarias y al reciente alivio en las tensiones comerciales globales, luego de la pausa temporal en los aranceles de EE. UU. (excepto a China), como factores que estarían atrayendo nuevamente a inversores institucionales hacia BTC.

Desde el análisis técnico, el optimismo también gana terreno. El 15 de abril, el trader Doctor Profit señaló que BTC volvió a poner a prueba la resistencia psicológica de los USD 98.000, un nivel no visto desde comienzos de febrero.

#Bitcoin tries to re-take key resistance for the first time since 7th of February at 98k! Since then Bitcoin is moving below this resistance and always failed to take control again! Big bull party once we breakout! pic.twitter.com/8mwi43yY1M

— Doctor Profit 🇨🇭 (@DrProfitCrypto) April 15, 2025