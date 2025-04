El gestor de activos digitales con sede en Zúrich, 21Shares, presentó una solicitud ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) para lanzar un ETF al contado (spot ETF) de Dogecoin (DOGE).

El fondo propuesto seguiría el rendimiento de la moneda meme, cuyo precio ronda actualmente los USD 0,155.

ETF de Dogecoin

En su documentación oficial con la SEC, 21Shares designó a Coinbase Custody como la posible entidad a cargo de custodiar los fondos.

Aún no se han revelado detalles específicos como el ticker del ETF, las comisiones o la bolsa en la que se listará. Por su parte, House of Doge Inc., el brazo corporativo de la Dogecoin Foundation, brindará apoyo al fideicomiso en materia de marketing, estrategia y servicios relacionados.

Esta iniciativa sigue el camino de otros gestores de criptoactivos como Bitwise y Grayscale, que también han presentado solicitudes para lanzar ETFs al contado de Dogecoin. Además de sus fondos de Bitcoin y Ether, 21Shares ha solicitado la creación de ETFs al contado de Polkadot y XRP ante el regulador estadounidense.

Las probabilidades de que la SEC apruebe un ETF de Dogecoin al contado cuentan con respaldo del mercado. La plataforma de predicciones Polymarket, por ejemplo, asigna actualmente una probabilidad del 64 % de aprobación. Esta cifra está en línea con una proyección anterior de los analistas de Bloomberg, Eric Balchunas y James Seyffart, quienes en febrero estimaron un 75 % de probabilidad de que la SEC apruebe un ETF de DOGE antes de 2025.

La predicción refleja el creciente optimismo en el sector cripto, impulsado por el interés institucional en fondos cotizados basados en criptomonedas más allá de Bitcoin y Ethereum.

Alianza exclusiva con House of Doge

En un anuncio separado, 21Shares también reveló una colaboración exclusiva con House of Doge para lanzar el 21Shares Dogecoin ETP. Este producto cotiza en la bolsa SIX Swiss Exchange bajo el ticker DOGE, está respaldado al 100 % por tenencias físicas y apunta a ofrecer exposición institucional de alto nivel al token meme, con una comisión del 2,50 %.

Duncan Moir, presidente de 21Shares, comentó al respecto: