China y Rusia han comenzado a liquidar parte de sus transacciones energéticas en Bitcoin y otros activos digitales, según reveló Matthew Sigel, jefe de investigación de activos digitales de VanEck, en una publicación de blog del 8 de abril.

No son las únicas naciones que intentan alejarse del dólar en medio de la creciente guerra comercial impulsada por Donald Trump. Bolivia anunció planes para importar electricidad utilizando criptomonedas, y la eléctrica francesa EDF está evaluando si puede minar Bitcoin usando excedentes de energía, añadió Sigel.

Sigel añadió que esta evolución ocurre «particularmente en economías que buscan eludir el dólar y reducir su exposición a los sistemas financieros liderados por Estados Unidos».

BREAKING: VanEck confirms that China and Russia are officially settling some energy trades in Bitcoin as the trade war ramps up.

Maybe a trade war is what crypto actually needs. pic.twitter.com/Bs5MxgInY1

— The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) April 9, 2025