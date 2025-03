En una acción que contradice directamente los términos establecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI), El Salvador anunció la compra de un Bitcoin (BTC) adicional el martes, lo que elevó las tenencias totales del país a 6,101 BTC, con un valor aproximado de 510 millones de dólares.

Momentos después, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reforzó su postura pro-Bitcoin (BTC), desafiando al FMI —a pesar de un reciente préstamo que incluye condiciones limitantes para las actividades relacionadas con BTC en el país.

Sin embargo, Bukele no se cohibió al hablar sobre la creciente especulación de que la presión impuesta por el FMI obligaría a su gobierno a retroceder en cuanto a sus planes con Bitcoin. En una publicación en X, el presidente descartó la idea de que El Salvador dejaría de adquirir BTC:

«Todo esto se detiene en abril. Todo esto se detiene en junio. Todo esto se detiene en diciembre. No, no se detiene. Si no se detuvo cuando el mundo nos ostracizó y la mayoría de los “bitcoiners” nos abandonaron, no se detendrá ahora ni en el futuro. Prueba de trabajo > prueba de lamentarse».