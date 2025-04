Resumen rápido:

La semana pasada no fue buena para la cuarta criptomoneda más grande, que perdió más del 6 % en ese periodo. La noche del jueves fue particularmente dolorosa para el activo, ya que los últimos aranceles de Trump lo empujaron a un mínimo de tres semanas de USD 1,96.

Esto implicó que XRP había perdido aproximadamente el 25 % de su valor desde el 19 de marzo, cuando alcanzó un máximo de USD 2,6 tras el anuncio del CEO de Ripple, Brad Garlinghouse, de que la demanda contra la SEC de EE. UU. había finalizado de facto.

No obstante, el token reaccionó bien al breve descenso por debajo del soporte clave de USD 2 y rebotó casi de inmediato por encima de ese nivel. Las últimas 12 horas han resultado más prometedoras, ya que XRP se cotiza ahora en USD 2,1.

El reconocido analista cripto Ali Martinez destacó en varias ocasiones la importancia de ese soporte en USD 2, advirtiendo que XRP podría caer hasta USD 1,2 si rompe a la baja. Ahora que ha logrado defender el nivel, esto podría ser el motor para otro repunte.

Martinez fundamentó su posición mencionando el TD Sequential, una métrica que muestra el agotamiento del mercado en cualquiera de sus direcciones. Según el analista, dicho indicador emitió una señal de compra en el gráfico diario tras observar que XRP se mantuvo por encima de USD 2, lo que podría desencadenar una reversión de tendencia y generar próximas ganancias.

$XRP could be setting up for a rebound! Holding above $2 while the TD Sequential flashes a buy signal! pic.twitter.com/LZBaQxvb2N

— Ali (@ali_charts) April 3, 2025