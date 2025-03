La cantidad de un activo en las plataformas de cripto trading es una métrica crucial para determinar futuros movimientos de precio. La razón es sencilla: si hay más tokens disponibles, significa que los inversionistas pueden venderlos más rápidamente dentro del exchange, lo que incrementa la presión bajista.

El efecto dominó es importante aquí, ya que esto puede incentivar a otros traders a hacer lo mismo. En contraste, cuando hay menos activos en las plataformas, la presión de venta es menor, ya que los inversores se preparan para mantener sus activos a largo plazo dentro de sus carteras personales.

Aunque la opción más común para almacenar criptomonedas fuera de los exchanges ha sido el almacenamiento en frío (Cold Wallets), ahora existen muchas otras alternativas.

Este ha sido el caso de Ethereum, según datos de Santiment. La plataforma de análisis blockchain indicó que los poseedores de ETH han trasladado una parte considerable de sus activos a plataformas DeFi y de staking, lo que ha reducido el suministro disponible en los exchanges a menos de 9 millones de ETH.

Esta es la cifra más baja en casi diez años. Además, es más de un 16 % menor que la cantidad de ETH almacenada en exchanges hace apenas siete semanas.

👋 Thanks to the many DeFi and staking options, Ethereum's holders have now brought the available supply on exchanges down to 8.97M, the lowest amount in nearly 10 years (November, 2015). There is 16.4% less $ETH on exchanges compared to just 7 weeks ago. 😮 pic.twitter.com/r5957wPhLi

— Santiment (@santimentfeed) March 20, 2025