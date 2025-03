La primera actualización provino de Pi News, un canal de medios enfocado en noticias de Pi Network con más de un millón de seguidores. En su publicación, se informó que los poseedores de PI ya pueden ver sus tokens en la billetera oficial de la popular aplicación de mensajería Telegram.

En esa billetera, los usuarios pueden comprar, mantener y almacenar sus tokens PI, pero no pueden enviarlos a sus contactos, retirarlos a una billetera externa ni recibirlos de otros.

🚨 BREAKING: You can now see $PI in Telegram's official wallet 🚀

⚠️Condition:

• You can only buy, sell, or store $PI in the wallet.

• You will not be able to send $PI to your Telegram contacts, withdraw it to an external wallet, or receive it from anyone. ❌#PiNetwork pic.twitter.com/z0jI2dWqlL

— Pi News (@PiNewsMedia) March 25, 2025