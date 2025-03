Bitcoin (BTC) muestra una señal crítica de escasez de suministro, ya que los inversores retiraron al menos 30.000 BTC de los exchanges en el transcurso de una sola semana.

Con empresas como Strategy acumulando agresivamente la principal criptomoneda, algunos analistas advierten sobre una posible escasez de liquidez que podría desencadenar volatilidad.

Datos recientes de Santiment, compartidos por el analista Ali Martinez en X, señalan que desde el 24 de marzo se han retirado más de 30.000 BTC, valorados en USD 2,5 mil millones, y que en las últimas horas se transfirieron BTC por valor de USD 106 millones a carteras privadas.

Over 30,000 #Bitcoin $BTC have been withdrawn from exchanges in the past week, shows on-chain data from @santimentfeed! pic.twitter.com/EjoXo6JNgi

— Ali (@ali_charts) March 31, 2025