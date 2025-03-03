Elon Musk’ın liderlik ettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (D.O.G.E.) federal çalışanlara haftalık rapor zorunluluğu getirdi. Bu kapsamda kamu çalışanlarının, bir önceki hafta ne yaptıklarını 5 madde halinde özetleyerek bildirmesi gerekecek.

D.O.G.E.’nin bu hamlesi çeşitli tepkilere yol açtı. FBI Direktörü Kash Patel ve Ulusal İstihbarat Direktörü Tulsi Gabbard gibi isimler, kararı sert şekilde eleştirdi. D.O.G.E. Başkanı Elon Musk, Donald Trump yönetiminin emri doğrultusunda tüm kamu çalışanlarının bu emre uyması gerektiğini söyledi.

Cevap Vermeyenler İşini Kaybedebilir

Elon Musk, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Başkan bu konunun zorunlu olduğunu açıkça belirtti. Gizli işler yapanlar bile ‘Tüm faaliyetlerim hassastır’ şeklinde yanıt vermek zorunda.”

Elon Musk’ın bu paylaşımı, geri bildirimde bulunmayan kamu çalışanlarının işten çıkarılabileceğine dair söylentilere yol açtı. ABD Başkanı Donald Trump da, Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ile yaptığı görüşme sonrasında kurala uymayanların işten çıkarılabileceğini ima etti. Öte yandan Elon Musk’ın, 47. ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk kabine toplantısında memur maaşı alan ölü insanların olabileceğini söylemesi de şaşkınlık yarattı.

Elon Musk, Hükümet Verimliliği Başkanı (D.O.G.E.) olarak kamu harcamalarını azaltmak ve bütçe açığını azaltmak için radikal adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda ABD’de Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GDP) hesaplama yöntemi bile değişebilir. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, devlet harcamalarının GDP’den çıkarılması gerektiğini savundu.

“Devlet harcamalarını GDP’ye dahil etmek ekonomiyi yapay olarak şişiriyor. Tank satın almak GDP’ye dahil olabilir, ancak 1.000 kişinin bir tank almayı düşünmesi ekonomik büyüme değildir.”

ABD’de On Binlerce Kamu Çalışanı İşten Çıkarılabilir

Elon Musk ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick’in planı uygulanırsa ABD’de on binlerce kamu çalışanının işten çıkarılması söz konusu olabilir. Zira kamu harcamaları, ABD vatandaşlarının gelirinin %20’sini oluşturuyor ve birçok kişi bu fonlara bağımlı.

Ancak Musk ve ekibi, hükümetin verimli çalışmadığını ve bu kesintilerin uzun vadede ekonomiyi güçlendireceğini iddia ediyor. Lutnick, bütçe açığının kapatılmasıyla faiz oranlarının düşeceğini ve ABD tarihinin en güçlü ekonomisinin ortaya çıkacağını savundu.

Elon Musk’ın D.O.G.E’si politikaları, federal yönetimi küçültmeyi ve devlet harcamalarını azaltmayı hedefliyor. Bu süreçte atılan adımlar, ABD’de ciddi tartışmalara yol açıyor. Önümüzdeki dönemde, Trump yönetiminin devlet harcamalarına yönelik atacağı yeni adımlar ve D.O.G.E’nin nasıl bir şekil alacağı yakından takip edilecek.

SPECIAL OFFER (Sponsored) Binance Free $600 (CryptoPotato Exclusive): Use this link to register a new account and receive $600 exclusive welcome offer on Binance (



LIMITED OFFER for CryptoPotato readers at Bybit: Use this link to register and open a $500 FREE position on any coin!



full details ).