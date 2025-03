Coinbase CEO’su Brian Armstrong, ABD’nin stratejik kripto rezervi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Armstrong, rezervde yalnızca Bitcoin’in (BTC) yer alması gerektiğini söyledi.

Armstrong’un bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal stratejik kripto rezervinin XRP, ADA, SOL, ETF ve BTC’den oluşacağını duyurmasının ardından geldi. Coinbase CEO’su Armstrong ve Bitcoin savunucuları, rezervde altcoin’lerin de yer almasına karşı çıkıyor.

Excited to learn more. Still forming an opinion on asset allocation, but my current thinking is:

1. Just Bitcoin would probably be the best option – simplest, and clear story as successor to gold

2. If folks wanted more variety, you could do a market cap weighted index of crypto… https://t.co/jv8Gcn8N2S

— Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 3, 2025