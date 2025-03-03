Coinbase CEO’su Brian Armstrong, ABD’nin stratejik kripto rezervi hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Armstrong, rezervde yalnızca Bitcoin’in (BTC) yer alması gerektiğini söyledi.

Armstrong’un bu açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın ulusal stratejik kripto rezervinin XRP, ADA, SOL, ETF ve BTC’den oluşacağını duyurmasının ardından geldi. Coinbase CEO’su Armstrong ve Bitcoin savunucuları, rezervde altcoin’lerin de yer almasına karşı çıkıyor.

Excited to learn more. Still forming an opinion on asset allocation, but my current thinking is: 1. Just Bitcoin would probably be the best option – simplest, and clear story as successor to gold

2. If folks wanted more variety, you could do a market cap weighted index of crypto… https://t.co/jv8Gcn8N2S — Brian Armstrong (@brian_armstrong) March 3, 2025

Bitcoin savunucuları, BTC’nin yıllar içerisinde kaydettiği performansla kendisini kanıtladığını ve stratejik rezerv için en güvenilir varlık olduğunu savunuyor. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise kripto para sektörünün tamamını desteklemek için farklı altcoin’lerin de rezerve dahil edilmesini öneriyor.

Kripto Paralar Yükselişe Geçti

Donald Trump’ın ABD’nin stratejik kripto rezervinde ADA, XRP, SOL, ETH ve BTC’nin yer alacağını açıklamasının ardından piyasa yükselişe geçti. Bitcoin (BTC) 85.000 dolar bandından 94.901 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte XRP 3 dolara, SOL 178,32 dolara ve ETH ise 2.542 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte en iyi performansı %50’nin üzerinde değer kazanarak 1,14 dolara kadar yükselen ADA kaydetti.

Brian Armstrong, Bitcoin’in sınırlı arzı ve güvenliği nedeniyle en iyi rezerv varlığı olduğunu belirtiyor. Coinbase CEO’suna göre BTC’nin altına kıyasla daha taşınabilir ve bölünebilir olması, onu finansal istikrar açısından üstün kılıyor.

Bazı uzmanlar, ABD’nin stratejik kripto rezervinin tek bir varlıktan oluşmasının riskli olabileceğini öngörüyor. Bazı uzmanlar ise Bitcoin’in 2025 yılında 300.000 dolara yükselebileceğini öngörerek ABD’nin BTC ile yoluna devam etmesinin yeterli olduğuna inanıyor.

Kripto para sektörünün önde gelen isimleri bu konuda farklı görüşler ortaya koyuyor. Politika yapıcılar, stratejik kripto rezervinin uzun vadeli etkilerini göz önünde bulundurarak bu konuda karar alacak.

ABD’nin rezervi yalnızca Bitcoin’den mi oluşmalı yoksa altcoin’leri de kapsamalı mı? Görünüşe bakılırsa önümüzdeki haftanın en çok tartışılan konularından biri de bu olacak.

SPECIAL OFFER (Sponsored) Binance Free $600 (CryptoPotato Exclusive): Use this link to register a new account and receive $600 exclusive welcome offer on Binance (



LIMITED OFFER for CryptoPotato readers at Bybit: Use this link to register and open a $500 FREE position on any coin!



full details ).